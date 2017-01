Borromeo-Casiraghi, tutti i dettagli sulle nozze

La giornalista e il suo bel principe azzurro fanno coppia fissa ormai da sette anni. Quale modo migliore per esorcizzare la tanto temuta "crisi del settimo anno" se non con un matrimonio da mille e una notte? Il loro amore verrà festeggiato e sancito con due cerimonie differenti, ma il Principato di Monaco è già in fibrillazione per il rito civile del 25 luglio che si svolgerà nella sala del comune. Il 1° agosto, invece, si replica sull'Isola Bella del Lago Maggiore.



Secondo alcune indiscrezioni gli invitati al Lago Maggiore saranno circa 600; solo per pochi intimi, invece, l'aperitivo del 25 luglio nel Giardino di Palazzo Reale. Doppio rito, ma anche doppio abito per la bella Bea che durante il rito civile indosserà un abito di Valentino, per quello religioso, invece, vestirà una creazione Armani. Dal 30 luglio al 2 agosto, la Rocca Borromeo di Angera resterà preclusa alle visite. Riaprirà regolarmente il 3 agosto, con il consueto orario.



I due futuri sposi, a quanto pare non rinunciano alle stranezze. La lista nozze prevede regali dal costo di 100 euro fino a un massimo di 13 000 euro: tra libri di viaggio, fotografia e vassoi con i manici a forma di corna di cervo, spuntano anche curiose letterature erotiche. Non mancano, però, le donazioni per finanziare un progetto di assistenza per 100 minori non accompagnati sbarcati in Sicilia. Sicuramente non sarà tutto qui: chissà quali sorprese riserverà questa nuova unione.