Boris Becker, siparietto hot per la moglie Lilly in pantaloncini

13:09 - Giornata all'aria aperta per la famiglia di Boris Becker che si sollazza sotto il sole di Miami in riva al mare. Mentre l'ex tennista si ripara dai raggi con un cappellino, la moglie Lilly, con un sexy copricostume a pantaloncino, regala un siparietto hot chinandosi in avanti. Le curve scoperte del suo lato B vengono immediatamente immortalate dallo zoom dei paparazzi...

Boris, in maglietta, bermuda e visiera, sembra quasi irriconoscibile. Cerca riparo dal sole mentre sorseggia una bevanda fresca seduto al tavolino vicino al mare. La moglie ed ex modella, Sharlely Kerssenberg, sposata nel 2009, prima fa compagnia al marito, poi afferra la borsa e saluta il suo bimbo chinandosi per dargli un bacio. Quel micro shorts in pizzo si solleva e il sedere della signora Becker resta in bella vista. Tonico e sodo si lascia ammirare...