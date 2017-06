Bocci e Chiatti, "spiaggiati" con i figli all'Elba

Enea e Pablo giocano in mare tra squali, coccodrilli e improbabili braccioli rosa di Barbie, mamma Laura Chiatti e papà Marco Bocci li fanno divertire proponendo un gioco dopo l'altro tra tuffi, acrobazie in mare e costruzioni con la sabbia. All'Isola d'Elba la coppia di attori ha cercato rifugio per un po' di vacanza in famiglia e le foto di Diva e Donna mostrano l'allegra brigata sul bagnasciuga.