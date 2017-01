Bocci-Chiatti, pace fatta "amori miei"

Marco Bocci è un papà modello. Dopo gli screzi per strada con la moglie Laura Chiatti, l'attore dimostra di essere un papà perfetto per il piccolo Enea. Accompagna il figlioletto, un anno lo scorso gennaio, alla lezione di nuoto. Mamma Laura posta lo scatto e cinguetta: “Vi amo, amori miei” scacciando ogni voce di screzio in famiglia. In attesa di Pablo...

La Chiatti infatti è in attesa del secondogenito che arriverà a luglio e si chiamerà Pablo. Era stato proprio il fiocco azzurro postato dall'attrice umbra a confermare la gravidanza. Laura e Marco si sono sposati nel luglio del 2014, dopo un colpo di fulmine. Fin da subito hanno ammesso di volere una famiglia numerosa: “Fare i genitori ci piace da morire”. E così in due anni hanno allargato la famiglia. Qualche giorno fa erano stati pizzicati durante un litigio per strada, del resto l'amore non è bello se non è litigarello...