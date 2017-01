Bobo Vieri, uscita romana con Elena Coniglio

11:06 - Footvolley a Miami, cena con gli amici a New York, feste a Formentera e un'uscita romantica a Roma. Bobo Vieri da quando ha appeso le scarpette al chiodo è diventato ballerino. Mai fermo nello stesso posto, l'ex calciatore è un uomo di mondo che sa divertirsi ovunque. Ma per l'amore ritorna in Italia. Eccolo beccato con Elena Coniglio dai flash di Novella 2000.

Si sono conosciuti dietro le quinte della trasmissione dedicata al ballo e così tra Christian e la bella insegnante ballerina potrebbe essere sbocciato qualcosa. Il settimanale Novella li ha beccati mentre flirtavano a Roma. Lei in versione catwoman con shorts, gambaletto e tacchi alti, lui micione premuroso ad accompagnarla. Hanno bevuto qualcosa insieme in un locale vicino a Villa Borghese, poi via verso l'albergo, dove di loro si sono perse le tracce.



Sul profilo Instagram di Bobo nessuno scatto o indiscrezione. Lui cinguetta da Miami mostrandosi alle prese col footvolley, mentre Elena è alle prese con i passi di danza. Chissà se la Coniglio è la ballerina giusta per Vieri.