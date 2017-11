Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, primo figlio in arrivo

Christian Vieri diventerà papà la prossima primavera. Il bomber avrà un bambino dalla fidanzata Costanza Caracciolo. La storia tra l'ex calciatore e l'ex velina è sbocciata in estate a Ibiza e ora il settimanale Chi, in edicola da mercoledì, rivela che la coppia aspetta il primo figlio. Non si sa ancora se sarà maschio o femmina, ma nascerà all'inizio del 2018. Per la coppia mancano solo le nozze.