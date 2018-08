Bobo Vieri e Costanza Caracciolo con pancione, bagni d'amore a Formentera

In vacanza a Formentera Christian Vieri marca stretto Costanza Caracciolo, al sesto mese di gravidanza. Super protettivo l'ex calciatore non perde occasione per accarezzare la pancia della compagna sotto l'ombrellone o durante un bagno in mare, come mostrano le immagini di "Diva e Donna". L'ex velina bionda, raggiante e in splendida forma, si gode tutte le attenzioni di Bobo prima di doverle condividere con la loro bambina la cui nascita è prevista per novembre.