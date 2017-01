Bobo Vieri, che festa con Jazzma Kendrick!

Una coppia appena sbocciata, ma già tanto mondana. Da quando è sbarcato a Milano (da Miami dove trascorre buona parte dell'anno) con la sua nuova fiamma Jazzma Kendrick , Bobo Vieri non si è perso un evento in città. L'altra sera era nel nuovo pop-up store di Pin Up Stars a presentare Jazzma al jet set cittadino.

Dopo mesi e mesi di silenzio amoroso, il Don Giovanni del calcio italiano torna a far chiacchierare per le sue conquiste. Vieri infatti vanta ex fidanzate bellissime (Canalis e Satta solo per citarne alcune) e ora pare aver trovato la felicità con una modella americana, una venere nera che lascia senza fiato. Insieme non si perdono una festa e i flash sono tutti per loro...