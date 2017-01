Bionda e bombastica, riconosci la ex naufraga?

Davanti allo specchio di una spa in body straripante che non contiene il florido décolleté. Avete riconosciuto la bionda e bombastica ex naufraga dell'Isola dei Famosi? Dopo qualche comparsata esplosiva in tv, dopo la fine del reality, di lei si sono perse le tracce. E' volata in Argentina, ma in Italia ha lasciato un conto in sospeso. E' Charlotte Caniggia, figlia di Claudio, ex calciatore argentino.