Bikini maliziosi, che aggiustatine da vip!

Mani sul décolleté per evitare che il seno sgusci fuori davanti ai flash oppure sugli slip per impedire che si veda ben più del voluto. Le vip iniziano a spogliarsi e cominciano gli inevitabili incidenti sexy con costumini troppo striminziti che non contengono le forme prosperose oppure le manovre maldestre che mettono in luce troppa pelle. Ne sanno qualcosa la Buccino, la Miller, la Rodriguez, la Parodi e non solo.

Capita anche alle più attente di finire nel mirino dei flash per una aggiustatina alle mutande o al reggiseno. Sienna Miller a Cannes, intenta a prendere il sole con la figlia, si sistema prima il pezzo sopra e poi lo slip. Anche Michelle Rodriguez in Costa Azzurra deve fare i conti con il costume che si muove un po' troppo. Mentre Lilly Becker non si cura dei flash e si mette a posto gli slip con nonchalance. Un tuffo e un'onda la costringono anche a sistemare il pezzo sopra prima di uscire dal mare.



Cristina Buccino a Ibiza per uno shooting fotografico si fa aggiustare dal fotografo, spostando il laccetto del bikini per renderlo ancora più intrigante e sexy. Mentre Cristina Parodi non fa in tempo a tenere lo slip e finisce per mostrare le chiappe ai fotografi. Per una volta l'aggiustatina non è riuscita e i flash ringraziano...