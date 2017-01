Bikini hot, scatta la palpatina vip

L'estate addosso” cinguetta Martina Colombari postando la foto che la ritrae stesa al sole in bikini nero con la mano del marito Billy Costacurta infilata nel fondoschiena della showgirl. "Tocco di classe, come ai vecchi tempi" è la replica di un follower, ma i commenti dei fan sono più rivolti al fisico da capogiro della ex Miss Italia e alla fortuna dell'ex calciatore.



Un bacio imbarazzante sul bagnasciuga di Forte dei marmi. Francesca De Andrè posta una pagina del settimanale Di Più che ha beccato Daniele Interrante mentre schiocca un bacio sul lato B della fidanzata in bikini. Lui muscoloso e tatuato non resiste alla tentazione e appoggia le labbra sul sedere tonico della showgirl.



Baci a labbra salate anche per Costanza Caracciolo e Primo Reggiani. Immortalati dal settimanale Chi si lasciano andare alla passione tra le onde e l'attore afferra il fondoschiena della ex velina.



Anche Paolo Calabresi Marconi tiene stretta tra le braccia tra palpatine e baci la moglie Alessia Marcuzzi. Gli scatti romantici e appassionati della coppia sono accompagnati da tanti cuoricini...