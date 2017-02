Bikini fuori stagione, guarda le vip che sentono caldo

C'è chi come Melissa Satta vive in Spagna nelle isole Canarie e si può permettere il bikini anche a febbraio, chi come Raffaella Fico che si è regalata una vacanza alle Maldive e il costume lo sfoggia con orgoglio e chi come Claudia Romani da Miami risponde a colpi di curve nude alle bellezze nostrane. Ma non sono le sole perché di bikini fuori stagione ce ne sono parecchi, guarda quante vip... sentono caldo.