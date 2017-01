Bianca Guaccero, prima uscita con la figlia

10:42 - Momenti di relax e tenerezza al parco per Bianca Guaccero. L'attrice, diventata mamma per la prima volta lo scorso 16 novembre, si concede una passeggiata con il marito Dario Acocella e la piccola Alice. Forma invidiabile, grandi sorrisi e tanti baci con Dario, per la bella Bianca che ha condiviso la gioia della maternità con i fan su Twitter: “E' una gioia ringraziarvi e condividere con voi la cosa più bella della nostra vita” aveva cinguettato.

Prima di dare alla luce Alice, l'attrice 33enne aveva confessato in un'intervista di essere fiera del suo pancione e delle sue forme morbide, come il seno che risultava più florido e sodo. La Guaccero ha detto di voler riprovare presto la gioia della gravidanza e di non voler un figlio solo.



Tornata in forma perfetta già pochi giorni dopo la nascita della bambina, Bianca si gode qualche momento di tranquillità al parco e a pranzo con gli amici dispensando sorrisi e baci al marito. Lei e Dario si sono sposati nel settembre del 2013. I due si erano conosciuti sul set della fiction Capri. Acocella ha diretto da regista la moglie Bianca anche nella fiction Il bene e il male.