Bianca Guaccero, pancione agli sgoccioli

"Sono molto fiera della mia pancia, la metto in mostra con i tubini - commentava qualche tempo fa l'attrice - mi è pure venuto un seno bellissimo! Sento un rifiorire di vita dentro di me". In effetti, la Guaccero, non si è mai fermata, nonostante il pancione si stia ormai facendo "ingombrante". Ha da poco concluso le riprese del film "Tu non c'eri", girato insieme a Piero Pelù dove si parla del difficile rapporto tra un padre e un figlio. Non solo lavoro e set, però... Tra una ripresa e l'altra eccola immortalare tutto con scatti social insieme agli altri attori.



Splendida nelle sue forme da mamma, non rinuncia al lavoro né al divertimento ma, soprattutto, non rinuncia a mostrare quello che è il frutto del suo amore con Dario Acocella. Al parto manca meno di un mese e l'attrice sorridente, cinguetta tutta la sua felicità.