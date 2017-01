Bianca Guaccero, che neo mamma "teen"

Look casual, anzi "teen" per Bianca Guaccero, che con il marito Dario Acocella e la figlia Alice, di quasi un anno, passeggia per Roma, labrador al guinzaglio e jeans larghi e strappati, da vera... ragazzina. L'attrice e cantante si gode la sua famiglia e il relax post lavoro.

Tornata perfettamente in linea dopo la nascita della primogenita, nel novembre dell'anno scorso, Bianca non si preoccupa di mostrare le sue forme di nuovo al top, e per il suo "tempo in famiglia" preferisce un look molto sbarazzino... anzi strappato. Che tuttavia le dona moltissimo e le dà un'aria ancora più da teenager. Scarpe da ginnatsica basse, jeans e t-shirt. Momento d'oro per la bella attrice, che dopo aver sposato Acocella nel 2013, ha coronato anche il suo desiderio di maternità e già pensa ad allargare la famiglia, come ha raccontato di recente in un'intervista. Adesso non la ferma più nessuno.