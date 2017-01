Bianca Balti, trasparenze intriganti e niente reggiseno

Trasparenze intriganti per la bellissima Bianca Balti, che posa per Harper's Bazaar dietro l'obiettivo di Giovanni Gastel in un abito nero di tulle. Niente reggiseno e culotte anni '50 per la sexy modella, mamma di due bimbe e musa prediletta di Dolce & Gabbana. Il seno prosperoso in bella vista è il suo fiore all'occhiello, soprattutto da quando allatta la sua secondogenita, Mia, nata lo scorso aprile.