Bianca Balti, selfie senza veli nel letto

12:30 - Ama il suo corpo e lo mostra Bianca Balti, che ha regalato una buonanotte hot ai suoi fan. La top model ha condiviso sul web uno selfie allo specchio senza veli, in cui è nel letto di un hotel in Spagna. Nella foto si intravedono i seni e il basso ventre, mentre sono morbide ed evidenti le sue curve. Stavolta con la bellissima modella non c'è l'inseparabile Mia, la bimba partorita cinque mesi fa, che le ha fatto riscoprire e amare le sue forme.

Bianca Balti è tornata a lavoro dopo la pausa estiva, in cui si è concessa una vacanza in famiglia, nel lodigiano, dove è nata e dove ancora vivono tutti i parenti. Un ritorno a casa documentato in un ricco album di viaggio condiviso su Instagram, in cui la top model ha voluto pubblicare anche gli scatti del battesimo della piccola Mia, celebrato in California all'inizio di agosto, alla presenza del compagno Matthew McRae, padre della bambina.



Dopo una tappa in Marocco, sempre con Mia e la primogenita Matilde, 8 anni, al seguito, la Balti ha trasferito la sua allegra carovana a Madrid dove ha scattato la foto che subito ha fatto impazzire i fan: "Complimenti per il pigiama", scrive uno dei follower della top model, splendida come mamma l'ha fatta.