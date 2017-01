Bianca Balti, selfie nuda con Mia

La musa di Dolce e Gabbana è una delle modelle più apprezzate e amate. Dopo la sua seconda maternità aveva scritto di essere orgogliosa delle sue forme tonde, ma di avere paura di ingrassare. L'affermazione aveva scatenato una pioggia di commenti e ora Bianca ha fatto dietrofront spiegando la sua uscita.



"Dopo aver avuto una figlia, a 31 anni, amo il mio corpo come non ho mai fatto prima. Mi ha dato la forza di far crescere mia figlia dentro me, partorire e darle ogni giorno il mio latte. Per questo motivo lo amo e lo rispetto. Me ne prenderò cura, nutrendolo e allenandolo per fare in modo che sia sempre al meglio delle sue abilità. Per la prima volta nella mia vita non darò il mio corpo per scontato e lo nutrirò come necessita” ha cinguettato in slip e reggiseno, con gli hastag: #blessed, #happy, #livingthedream, #girlpower. I like sono fioccati.



A poche ore dal battesimo di Mia, la Balti ha postato un selfie nuda con la bambina in braccio "In paradiso" ha scritto. Poi la festa e la felicità per un giorno speciale