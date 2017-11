Bianca Balti non sarà tra gli Angeli: ecco la sua risposta ironica

"Ecco la mia faccia da 'non ce l'ho fatta'". La prende con ironia la super-modella Bianca Balti, che non è stata selezionata per il fashion show di Victoria's Secret. La 33enne ha infatti postato un'immagine su Instagram in cui sfila con uno sguardo sprezzante, quasi a voler dire: "Cosa vi siete persi...". In realtà, la didascalia rivela che lo scatto è solo ironico, tanto che Bianca si complimenta con le ragazze che hanno passato le selezioni.

La top italiana, dunque, non sarà un "angelo". Tra i commenti di sostegno a Bianca, spunta quello della blogger Chiara Ferragni, che sotto il post scrive: "Chi poteva farlo meglio di te?". In effetti sono molti a non capire la decisione della maison di lingerie, tanto da esternare il loro disappunto: "Sceglieranno altre centinaia di modelle ma nell'Olimpo delle top ci sei tu", "Sei più bella degli angeli", "Il tuo portamento e la tua bellezza non hanno bisogno di conferme".



Non mancano tuttavia varie esternazioni degli utenti che, più che criticare l'assenza della Balti, cercano di individuare il motivo dietro la scelta tanto vituperata: per alcuni "volevano modelle più giovani", per altri le "volevano più asciutte" di fisico, anche se la top italiana dalle forme provocanti è riconosciuta proprio avere un corpo perfetto. C'è anche qualche commento consolatorio: "Nel 2005 hai fatto un figurone... spero di vederti nel 2018".



Bianca Balti aveva precedentemente annunciato sui social che aveva deciso di candidarsi per la celebre sfilata, sognando di partecipare di nuovo al fashion show: l'italiana, infatti, era stata selezionata nell'edizione del 2005, all'età di 21 anni. In ogni caso, non è stata l'unica super-bellezza a essere esclusa dalla sfilata: nella lista delle 14 prescelte, infatti, mancano Kendall Jenner nonché le sorelle Gigi e Bella Hadid. Presenti invece, tra le altre, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio.