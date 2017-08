Bianca Balti, le nozze si avvicinano: ecco il suo addio al nubilato in California

Ci siamo: Bianca Balti sta per convolare a nozze con Matthew McRae, con cui ha avuto una splendida bambina, Mia. La modella ha condiviso con i follower alcuni scatti dei festeggiamenti in California, dove si è trasferita per stare con il futuro marito. Con una maglietta con la scritta "Bride" ("Sposa"), un gonnellino, un piccolo velo bianco e ciabattine col pelo, Bianca sta dando l'addio al nubilato tra sorrisi, balli e tanto divertimento.

La coppia si è formata nel 2014, e la loro unione si è rafforzata con l'arrivo della loro bambina ad aprile 2015, che si è aggiunta alla piccola Matilde nata dalla precedente unione di Bianca con il fotografo di moda Christian Lucidi. Che la 33enne lodigiana e Matthew avessero in mente di sposarsi era cosa nota: il 15 febbraio 2017, in occasione di San Valentino, l'italiana ha pubblicato su Instagram una foto mentre baciava teneramente il suo fidanzato, che già chiamava "marito".



La didascalia dello scatto, infatti, recitava: "All'amore della mia vita, mio marito, il mio più grande supporter". Già allora, dunque, Matthew era per lei più che un compagno. E le ultime foto dove festeggia insieme alle sue amiche (con tanto di limousine) confermano il sospetto: Bianca Balti non vede l'ora di salire all'altare con l'uomo della sua vita.