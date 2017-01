Bianca Balti in costume con la sua Mia

Per ora la bellissima modella, musa di Dolce & Gabbana, sembra volersi godere il suo status speciale di mamma, senza fretta di tornare a sfilare e a mostrare il suo fisico statuario di prima. Da Marbella, dove ha scelto di vivere con le sue bambine, Bianca posta quindi prima un tenero scatto mentre allatta Mia al seno accanto alla sua primogenita Matilde di 7 anni, poi un altro mentre è in spiaggia in costume. Le forme sono ancora dolcemente arrotondate, qualche chilo di troppo forse, rispetto a prima, retaggio dei 15 presi durante la gravidanza, ma un sorriso e un volto che sono l'immagine della serenità. Niente allenamenti sfiancanti e diete estenuanti per tornare in linea il più in fretta possibile quindi. Bianca sembra essere molto fiera delle sue forme morbide: “Chi l'ha detto che si è meno belle? Chi l'ha detto che non dobbiamo assecondare la nostra natura?", ha dichiarato in una recente intervista, difendendo il suo essere splendidamente curvy. "Per tornare al lavoro tuttavia, dovrò tornare in forma", ha aggiunto. Non subito però. Adesso è il tempo di fare la mamma.