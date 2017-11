Bianca Balti, guarda che nozze siciliane in America

Matrimonio americano per Bianca Balti che ha detto sì a Matthew McRae, padre di sua figlia Mia. Davanti a parenti e amici la coppia ha portato nella location di Laguna Beach un pizzico di Sicilia, dagli abiti da cerimonia firmati dai famosi amici stilisti agli addobbi con i limoni, utilizzati anche come segnaposto. Bellissima ed emozionata, la modella con un ampio abito in pizzo stile impero e un enorme bouquet, ha coronato il suo sogno d'amore stringendo a sé le figlie Matilde e Mia.

Si è sposata con rito civile in America dove ha trovato l'amore e dove ormai vive da diverso tempo insieme alla sua famiglia. Una funzione celebrata in un ranch in California davanti alle persone più care, molte arrivate dall'Italia. La top model ha calcato la passerella più importante della sua vita con un elegante abito in pizzo, i capelli raccolti, un filo di trucco e un grosso mazzo di fiori tra le mani prima di stringere quelle del marito.



Vicino a lei le bimbe Mia e Matilde, avuta da una precedente unione, condividono la gioia della coppia anche al taglio della torta. Dopo la funzione il ricevimento sotto un grande albero addobbato con limoni e luci.