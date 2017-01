Bianca Balti, curve morbide e sexy post bebè

Fiera di essere mamma, di due splendide bambine, l'ultima delle quali nata lo scorso 14 aprile, e di quei chiletti in più, che le sono rimasti dopo la seconda gravidanza. Bellissima e ancora più sensuale Bianca Balti posta alcuni scatti in cui sfoggia le sue curve più morbide e un décolleté decisamente più esplosivo...

Musa di Dolce e Gabbana e tra le modelle più apprezzate e amate del fashion system, Bianca è da poco diventata mamma per la seconda volta. Venti i chili presi durante la gravidanza, di cui qualcuno rimasto anche dopo, come mostrano gli ultimi scatti condivisi, "workingmum", scrive, con la piccola in braccio, mentre posa accanto al compagno: mamma che lavora. Comparati con quelli di qualche anno fa, mentre sfila in passerella, le forme più morbide di adesso sono ben evidenti. Nessuna tragedia, tutt'altro. La top, come conferma a Vanity Fair, quei chili in più se li "tiene volentieri". Che poi, a dire il vero, le donano anche più che mai. Sarà che una mamma è sempre bellissima, sarà che lei bellissima lo è sempre stata e ora lo è ancora di più.