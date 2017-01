Bianca Balti criticata per aver allattato in spiaggia, lei replica

Con uno scatto in cui sembra che stia allattando la piccola Mia in spiaggia, Bianca Balti ha sollevato involontariamente un polverone sul social: per alcuni follower la bambina è troppo grande per essere allattata al seno e secondo altri il luogo è inopportuno per esibire un momento così intimo. Sono molti coloro che difendono invece quel gesto naturale. E la risposta della modella non si fa attendere.

Ah no, a Bianca proprio non vanno giù certe polemiche e a distanza di poche ore dalla pubblicazione della foto "incriminata" risponde per le rime a tutti coloro che l'attaccano: "Allatto la mattina, allatto la sera, allatto in privato ed allatto in pubblico. Mia mangia anche la pappa, ma con l'allattamento ci facciamo Le coccole. Con Matilde avevamo smesso ai 10 mesi, preferiva ciucciotto e biberon. Mia preferisce cosi'. Bisogna accettare le mamme Che non provano neppure ad allattare per 2 giorni, ma quelle Che allattano bambini coi denti non vanno bene. Va bene dare ai bambini il latte delle mucche che natura ha creato per i vitellini, ma il latte della mamma dopo una certa no!"



La modella testimonial di Dolce e Gabbana e madre di due bambine, Matilde, di 9 anni, e Mia, di 15 mesi, conclude il post con un hashtag pungente. Con certi argomenti non si scherza.