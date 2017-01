4 febbraio 2015 Bianca Balti aspetta una seconda bambina La modella, già madre di Matilde nata nel 2007, è di nuovo incinta e a "Grazia" svela che vedrà il padre della bimba in arrivo solo a marzo, un mese prima del parto Tweet google 0 Invia ad un amico

15:15 - "Sono incinta. Sarà una femmina", Bianca Balti si racconta al settimanale "Grazia" e svela di essere in attesa della sua seconda figlia. Il papà? La modella sarebbe legata dal 2011 a Francesco Mele, musicista della band Cat. "Non c'entra con il mondo della moda e non è un miliardario. Non farebbe proprio per me. E' un uomo normale e lavora negli Stati Uniti. Lo vedrò in marzo, un mese prima del parto".

Dopo Matilde, quindi, avuta nel 2007 dal fotografo Christian Lucidi, con cui si è però separata nel 2010, un altro fiocco rosa per la bellissima modella trentenne di Lodi, che, a quanto pare, sembra cavarsela benissimo anche da sola. La Balti confida infatti al settimanale di avere il desiderio di risposarsi: "Senza fretta so che un giorno mi risposerò", ma alla domanda se farà il grande passo con il papà della bimba che sta per nascere, Bianca dichiara: "Non voglio caricare di troppe aspettative il nostro rapporto. Mi auguro che vada bene, ma se così non fosse, io sono comunque in grado di prendermi cura della bambina da sola".



Intanto su Instagram posta un solo scatto "rivelatore". Bianca, che sarebbe già tra il sesto e il settimo mese si copre la pancia avvolta in un accappatoio bianco. Il volto un po' più paffuto del solito, ma radioso, come sono sempre i visi delle future mamme. Già scelto anche il nome della bimba in arrivo: "Dico solo che è un nome internazionale e che allo stesso tempo non è straniero e impronunciabile per i nonni. E' uguale sia in inglese sia in italiano", conclude Bianca.