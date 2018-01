Bianca Balti, addio al marito? Sparite le foto social delle nozze

Qualche giorno fa la modella italiana ha scritto: “2017, un anno dell’unica vita che vivo... È stato triste, è stato difficile ma anche così felice e così buono, per la maggior parte. È stata la vita. Vivo per le lezioni e i premi quotidiani. Vivo per l’amore. E ho così tanto amore intorno a me. Vivo per la crescita, perché non finisco mai di imparare. Mi piace sentirmi viva e per farlo devo essere grata”.



La Balti e McRae hanno avuto una bimba bel 2015 e nel 2017 si sono giurati amore eterno. Bianca ha anche deciso di trasferirsi in America per stare vicina al marito. Dopo le nozze da favola il silenzio e la cancellazione social. Nei video e nelle foto di Instagram la modella italiana è sempre insieme alle figlie, ma non compare mai Matthew. Anzi i pochi scatti social che lo ritraevano sono addirittura scomparsi...