Bianca Atzei in costume, vacanze romantiche con Max Biaggi

Sono una delle coppie più affiatate dello showbiz italiano, lo hanno dimostrato anche sul palco di Sanremo quando Bianca Atzei interpretando il suo brano "Ora esisti solo tu" dedicato a Max Biaggi non ha saputo trattenere l'emozione. In vacanza insieme, sui social anche lui ricambia parole d'amore per la sua dolce metà, in costume sulla sabbia: "Un anticipo di estate, caldo, sole e mare cristallino proprio come i tuoi occhioni. #loveher #myhalf".

Una breve vacanza insieme in una località suggestiva in cui si godono mare, buon cibo e soprattutto tanto amore. Quello che provano l'uno per l'altra senza nascondersi. Il motociclista è tutto per la sua Bianca e mentre lei ammira il panorama seduta sulla sabbia lasciandosi baciare dal sole, lui ne approfitta per immortalare la sua Venere.



Bianca e Max, insieme dal 2015, non hanno mai nascosto il desiderio di sposarsi e allargare la famiglia. Il motociclista ha già due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre (avuti da Eleonora Pedron, ndr), con cui la cantante è in perfetta sintonia.