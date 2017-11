Bianca Atzei "dimentica" Max e si concentra sul lavoro

"Non ti abbattere Bianca, chi ci ha perso è Max", scrive un seguace sui social. "Eravate belli insieme, speriamo di vedervi presto di nuovo uniti", gli fa eco un altro. Dal canto suo la cantante preferisce non rispondere. Per ora si è buttata a capofitto sul lavoro con nuovi progetti. E l'amore è in stand by. Intanto i rumors dicono che il campione si sia riavvicinato alla madre dei suoi figli, Eleonora Pedron. Sarà vero?