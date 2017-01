Beyoncè, foto "sospetta" nella sabbia

11:38 - Buon auspicio, realtà o provocazione? Beyoncè posta sul suo profilo social una foto distesa sulla spiaggia e coperta dalla sabbia che all'altezza della pancia è particolarmente voluminosa. Un messaggio per dire ai follower di essere in attesa del secondo figlio, oppure solo l'augurio che il nuovo anno porti una cicogna oppure un semplice scherzo? Secondo i giornali americani la diva è in dolce attesa, però...

Potrebbe essere incinta di un secondo bebè dopo la piccola Blue Ivy nata tre anni fa. Ma perché allora il 26 dicembre lei e Jay Z si sono lanciati con il paracadute? Un salto nel vuoto azzardato oppure qualcosa non torna. Fatto sta che la diva del pop americano, il marito e la figlia hanno festeggiato il Capodanno in una villa in Thailandia e sono apparsi più affiatati che mai. Poi è stata la volta del compleanno di Blue Ivy festeggiato con tanto di torta multistrato colorata. E ora un bel gioco sulla spiaggia tra mamma e bambina. La piccola, nello scatto, compare di spalla in costume rosa, Beyoncè è stesa a terra sommersa di granelli di sabbia e sorridente...