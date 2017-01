Betty Cantrell è la nuova Miss America

E' Betty Cantrell la nuova Miss America. La modella 21enne, originaria di Warner Robins, già Miss Georgia, si è aggiudicata la fascia del più ambito premio e titolo di più bella d'America. "Sono ancora scioccata, non so cos'altro dire a parte grazie" ha detto subito dopo l'incoronazione.

Durante la serata c'è stato il ritorno alla manifestazione di una modella incoronata nel 1984, ma che dovette rinunciare al trono a causa di un servizio fotografico in cui appariva nuda. Vanessa Williams è apparsa in trasmissione e il patron della manifestazione e presidente dell'associazione, Sam Haskell ha detto: "Vorrei scusarmi per ciò che è stato detto e fatto. Vanessa, bentornata!".