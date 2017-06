Benedetta, (am)Mazza che costumi esagerati in Sardegna

Bikini esplosivi, angolature da togliere il fiato e tanti sorrisi nel profilo Instagram della burrosa Benedetta. Ha trascorso qualche giorno a Porto Rotondo documentando la sua vacanza sui social con foto che lasciano senza parole. Ma non mancano nemmeno ironia e battute, come l'ultimo video per Instagram Stories in cui mostra l'incidente pre-partenza. La valigia è pronta, l'auto la aspetta per portarla in aeroporto ad Olbia, ma la Mazza incastra il pennacchio della borsetta nella porta della camera d'albergo. E serve l'aiuto dei “soccorsi sardi” (come li chiama lei) per liberare il laccio e lasciarla fuggire via. Tra risate e curve Benedetta riparte per nuovi lidi pronta ad altri scatti bollenti...