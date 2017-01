Bello ma non impossibile: chi è il principe e neosposo Carlo Filippo di Svezia

E' andato all'altare in alta uniforme militare ma con la barba un po' incolta e i capelli non cortissimi come imporrebbe l'etichetta, ha l'aria reale eppure pop, con quel viso da attore americano: Carlo Filippo, principe di Svezia sembra essere insofferente alle regole di corte. Appassionato di corse in auto e barche, ha capitolato davanti all'ex attrice Sofia Hellqvist. E sposandola ha infranto l'ennesima consuetudine.

Entrato di diritto nella classifica dei 20 reali "più hot" del mondo stilata dalla rivista americana Forbes, molti notano in Karl Philp una certa somiglianza con l'attore Orlando Bloom. Ed in effetti avrebbe tutte le carte in regola, almeno quelle estetiche, per fare l'attore. Invece pare proprio che il principe sia un bravo ragazzo: oltre ad essere Maggiore di Marina, è laureato in discipline agrarie e ha studiato design negli Stati Uniti.

Carlo Filippo è stato l'erede al trono di Svezia per appena un anno dopo la sua nascita, poi nel 1980 un regio decreto ha stabilito "l'assoluta primogenitura" della successione e così è stato sbalzato dalla sorella maggiore Vittoria.