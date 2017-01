Bellezze Venete 2016, ecco il calendario delle ragazze della porta accanto

Quest'anno infatti, il decimo da quando il calendario è nato da un'idea dell'art director padovano Paolo Braghetto, gli incassi saranno devoluti alla Fondazione Giovanni Celeghin onlus che supporta la ricerca sui tumori cerebrali perché la terapia del paziente non si fermi all'approccio clinico-terapeutico, ma punti anche al sostegno psicologico. Molte le novità del nuovo anno. Innanzitutto gli scatti sono di tre noti fotografi del settore, tra cui per la prima volta una donna: Enrico Cesaro, Claudio Gervasutti e Carola Dall'Oglio.



Le dodici bellezze tutte made in Veneto hanno accettato di mettersi in gioco per una buona causa e con una piccola ambizione di fare strada nel mondo della moda e dello spettacolo. I "mesi" sono le padovane Anna, Beatrice, Beatrice, Cristiana, Elisa, Giulia, Maddalena, Sara, Valeria, Vanessa; le veneziane Anna, Beatrice, Giulia, Veronica; la trevigiana Michela; la rodigina Anna.



I set degli scatti sono alcuni tra i più noti locali veneti: Q bar, Beavita, Caffetteria Roma, Cento Città d'Italia, Paul's Bar, Vintage Club di Padova, 100Trent'1 di Noventa, Baccanale di Battaglia Terme, Travertino Cafè di Villafranca Padovana, Concept e Movembik di Vigonza, Gran Caffè Tiziano di Pieve di Cadore.