Belle, sportive e incinte: ecco i pancioni più “atletici”

La bionda russa specialista sui 400 metri, con quasi 20 anni meno rispetto al fidanzato Aldo Montano, posta le ultime foto con il pancione nudo: è in attesa di Olimpia, la bambina che lei e lo schermidore attendono con ansia. E' seduta nella cameretta della bimba che porta in grembo con un completino atletico e un bel pancione tondo e nudo. “Un pomeriggio divertente e alternativo davanti all'obiettivo in amicizia” scrive mostrando le sue curve da futura mamma.



Dovrà aspettare fino a maggio per vedere la sua bambina Francesca Dallapè. La tuffatrice, compagna sul trampolino di Tania Cagnotto, si rilassa dopo le fatiche olimpiche e in attesa del suo primo figlio. A giugno arriverà Ettore, il maschietto che attende Elisa Di Francisca. La schermitrice azzurra ha appena annunciato di essere in dolce attesa: “Era quello che mancava nella mia vita. Sono al quarto mese e la pancia un po' si vede. La trovo bellissima” ha detto. Anche il pancione di Flavia Pennetta si vede e la tennista ne va fiera. Lei e il marito Fabio Fognini non vedono l'ora di abbracciare il loro primo figlio. E un altro tennista è in dolce attesa. Si tratta di Filippo Volandri: la compagna Francesca Fichera, “professoressa” de L'Eredità aspetta un bebè per l'estate.