Belle e sexy, ma senza il principe azzurro

La tendenza è tutta americana, ma anche in Italia le single belle e convinte aumentano sempre di più. Non hanno un compagno, ma non rinunciano all'eros, sono sexy e irresistibili ma ancora non hanno trovato il principe azzurro. Dalla Rivelli alla D'avena, ecco le vip che al momento non hanno un fidanzato...

Ci sono quelle che al matrimonio sono allergiche e vogliono vivere da sole, quelle che lo hanno già provato e hanno preferito tornare single, quelle che sono appena uscite da una storia importante e quelle che sperano sempre nel principe azzurro. Secondo i dati Istat le monofamiglie sono aumentate del 39% in dieci anni e quelle che non hanno pronunciato il fatidico sì entro i 35 anni sono quasi la metà. Ecco alcune storie dello showbiz, raccolte dal settimanale Diva e Donna.



Paola Barale, 49 anni, dopo un lungo fidanzamento con Raz Degan è single: “Senza legami posso decidere in pieno della mia vita”. Cristina D'Avena vive con la mamma e la sorella e dice: “Che male c'è?”. Cristina Buccino è ufficialmente single, anche se le attribuiscono flirt di continuo.



Barbara d'Urso ha detto: “Con gli uomini ho chiuso: a questa età non ne sopporterei più uno in casa”. Giorgia Surina, dopo la fine del matrimonio con Nicolas Vaporidis, è single: “Dopo il dolore, sono ripartita da me stessa”. Ma le belle senza principe azzurro sono tante: Costanza Caracciolo (dopo l'addio a Primo Reggiani), Naike Rivelli (dopo la fine della storia con Yari Carrisi), Emma Marrone, Karina Cascella, Alessia Ventura, Camila Raznovich, Giulia Salemi...