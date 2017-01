Bella nuda e da record: in 4 milioni guardano la Rodriguez

Bella nuda e seguitissima. Belen Rodriguez raggiunge l'ennesimo traguardo e festeggia mettendosi a nudo sui social. In uno scatto firmato dal fotografo Gianluca Sarago compare come mamma l'ha fatta e a “guardarla” sono in 4 milioni: tanti sono i follower che seguono la Rodriguez.

L'ultimo periodo è stato particolarmente intenso per la sexy argentina dopo le campagne pubblicitarie bollenti per Guess e i successi tv di “Pequenos Gigantes” e “Tu si que vales”, ma anche le fatiche da imprenditrice come socia del brand hairbeauty Cotril e dello storico ristorante milanese Ricci. Single e innamorata del figlio Santiago, Belen posta sui suoi profili social la sua vita privata, pubblica e quotidiana e i fan raggiungono il record di 4 milioni di seguaci.



Lei in un video ringrazia: “Non avrei mai creduto di arrivare fino a qui, ma con la determinazione si arriva ovunque se uno sa aspettare. Grazie a chi mi ha accompagnata in questi anni, grazie a chi mi ha sopportata nei giorni brutti e nei giorni belli. Grazie a chi mi ha tenuta per mano e mi tiene ancora, grazie a chi ci ha creduto, grazie a chi ha saputo vedere chi sono oltre alle apparenze. Grazie a chi è passato per la mia vita perché ogni particolare mi ha fatto diventare chi sono oggi. E sono davvero felice di potermi vedere così.”