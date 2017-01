Bella Hadid, un "angelo" con le ali

Sul social mostra solo la sua sottile caviglia su cui sono impresse due piccole ali... nuove di zecca. E' il tatuaggio di Bella Hadid realizzato dalla mano di uno dei più noti artisti della Grande Mela al quale si sono rivolti numerosi vip tra cui Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Zayn Malik, e Sofia Richie.



Bella, 20 anni, appena eletta modella dell'anno dal sito Models.com si è regalata questo vezzo dopo aver sfilato per la prima volta sulle passerelle di Victoria's Secret lo scorso novembre. Un traguardo non per tutte, ma soprattutto un desiderio diventato realtà per la sorella minore dell'altrettanto famosa Gigi.



Non è escluso che quelle ali parlerebbero anche di sentimenti: è di poche settimane fa uno scatto di famiglia in cui Belle e Gigi Hadid definiscono la madre Yolanda, ex modella olandese, un angelo...