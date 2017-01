Bella Hadid, dopo il topless è nuda per GQ

Dopo il topless arriva il nudo integrale. Bella Hadid non si ferma più. La 19enne è stata appena eletta "modella dell'anno" e ora posa per GQ, in Gran Bretagna (che le dedica la copertina a ottobre), in versione davvero sexy. Immortalata dal fotografo Phil Poynter. Già al party della rivista aveva osato con uno spacco hot, adesso non lascia davvero più spazio all'immaginazione.