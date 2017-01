Belen, vacanza finita: si torna a casa a sistemare... i capelli

Vacanza finita per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è sulla via del ritorno dopo aver passato alcuni giorni alle Maldive tra bagni di mare e di sole. Ma il sole, si sa, ai capelli non fa benissimo e così Belen ha postato una foto in cui si mostra preoccupata per il look da "pannocchia". E così possiamo scommettere che una volta tornata a casa la prima cosa che farà sarà correre... dal parrucchiere.