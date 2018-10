Belen tutta nuda! Andrea Iannone scomparso, ora spunta Gabriele Giuffrida

Stare sul set con Belen come mamma l'ha fatta è un tuffo al cuore per i follower. La Rodriguez posta foto e video di uno shooting bollente in cui posa completamente nuda davanti all'obiettivo e i fan ovviamente apprezzano. Tra loro ci sarà anche Gabriele Giuffrida? Il procuratore di calcio, ex di Cristina Buccino, è stato paparazzato a cena insieme alla showgirl dal settimanale Gente. Chissà...

Dopo l'addio al pilota di MotoGp Andrea Iannone e il riavvicinamento per Santiago al suo ex marito ballerino Stefano De Martino, Belen continua a riempire le pagine rose con le sue uscite. Qualche sera fa è stata pizzicata con Giuffrida, che - a dire il vero – avendo visto i fotografi ha cercato di tenersi a distanza dalla showgirl sia durante la passeggiata in direzione del ristorante sia a tavola. E se il gossip cerca di dare in fretta un fidanzato alla bella argenetina, lei si diverte a provocare e a stendere tutti con immagini ad alto tasso erotico. Basta sfogliare il suo profilo social per farsi un'idea del sexy backstage che l'ha vista protagonista.