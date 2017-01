Belen,tuffo di passione con Stefano De Martino

14:41 - Continua il foto-racconto del viaggio in Argentina di Belen Rodriguez. La showgirl in vacanza con la famiglia regala ai follower tanti scorci da sogno tra panorama mozzafiato e curve strepitose in cui perdere lo sguardo. Dai salti in acqua con Stefano De Martino alle corse sul bagnasciuga passando per primi piani esplosivi sul décolleté. L'ultimo è dedicato a Pino Daniele.

Ha trascorso le vacanze di Natale con la famiglia a Buenos Aires ma non ha dimenticato di tenere aggiornati i suoi fan che attraverso il suo profilo social, affollatissimo, possono ammirare non solo le mete di Belen, ma soprattutto le sue forme perfette.



Sorride e si avvinghia al marito regalando selfie di coppia, o più materni con il piccolo Santiago, tavolate in compagnia e sorrisi felici.



”Libertà” cinguetta mostrando le immagini della sua vacanza bollente. Ha festeggiato il Natale in costume con un party a bordo piscina, ha brindato al nuovo anno abbracciata a Stefano e con Santiago accanto (sulla tavola del 31 non solo tappi e bottiglie ma anche il biberon del piccolo). Ora viaggia per la sua terra e commenta “Te amo Argentina”.