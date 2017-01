Belen torna social con Iannone, che bacio indimenticabile

“C'è sempre un bacio che non si dimentica... tu”. Così Andrea Iannone mette a tacere le voci che lo volevano in crisi con la fidanzata Belen Rodriguez. Poche ore prima la showgirl aveva postato l'immagine del motociclista nudo a letto con il suo piede con le unghie laccate tra le mani, facendola seguire da uno scatto notturno come a dire che i due si trovavano sotto le coperte insieme.

Guai a chi dice che la Rodriguez sta ripensando al suo ex Stefano De Martino e vive un periodo di impasse con Iannone. Dopo le voci dei giornali la coppia corre ai ripari e ritorna social con messaggini che non lasciano spazio a illazioni. Andrea posta la foto di un bacio tra lui e la Rodriguez scrivendo che si tratta di un bacio indimenticabile. Chi ha orecchie per intendere intenda. E i momenti di passione sembrano non mancare, a giudicare dalle foto a letto postate dalla coppia.