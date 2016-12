Belen: "Stefano non mi è indifferente, saremo sempre una famiglia"

Belen e De Martino si lasciarono pubblicamente proprio un anno fa, attraverso un comunicato stampa della showgirl. Ultimamente Stefano ha detto di amare ancora Belen. "È normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole, però ho sofferto tanto e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere [...] ci sono state grandi, immense sofferenze per entrambi, non si cancella tutto da un giorno all'altro".



Belen parla anche del suo nuovo compagno, il campione di motociclismo Andrea Iannone, al quale è legata dalla scorsa estate: "Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna (ride, ndr), perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi". "È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: 'Ma è vero? Non sbaglia mai'. È sempre sul pezzo".



Un pensiero anche all'ex Fabrizio Corona, che passerà il Natale in carcere. "Ci penso e cerco subito di cambiare pensiero perché mi assale la tristezza. Ormai non so più quali siano gli errori che sta pagando, ma la vita ti presenta sempre il conto. Mi dispiace soprattutto per suo figlio, alla fine i nostri sbagli li paghiamo noi ma anche i nostri bambini"



La Rodriguez conclude commentando il suo ruolo di "regina del gossip". "Seguo l'istinto, tutto quello che faccio è vero, mica lo faccio apposta. Vorrei essere più razionale, perché voi vi divertite ma poi sono io quella che sta male [...] Otto anni fa mi dicevano 'Goditela adesso, che fra due mesi nessuno parlerà di te' e non mi sono mai spaventata. Non lo faccio apposta a combinare casini, è che sono proprio così, a volte me ne frego di tutto".