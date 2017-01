Belen, sposa in topless

11:30 - Backstage bollente per Belen Rodriguez, che su Instagram posta uno scatto da standing ovation social. Prova di abiti da sposa dell'Atelier Vanitas per la bella showgirl argentina, che improvvisa uno strip e resta in topless, con il solo tutù di pizzo e tulle addosso... Un sideboob mozzafiato.

La foto, in bianco e nero e scattata lateralmente con un seno appena intravisto manda i fan letteralmente in delirio. Belen è a Napoli per un servizio fotografico in cui posa con gli abiti da sposa del brand Vanitas. Con lei anche Stefano De Martino e il piccolo Santiago con i quali posa in bianco, bellissima e sensuale più che mai. A Napoli i suoi ammiratori le fanno una serenata sotto la finestra dell'hotel dove alloggia e lei posta il video. Poi ecco uno scatto del suo passaporto, anche nella foto-tessera Belen resta stupenda.