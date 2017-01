Belen "spacca" alla festa di compleanno di Alessandro Martorana

14:00 - Abito giallo e verde sgargiante, strettissimo e dallo spacco vertiginoso. Impossibile camminare e non lasciare intravedere le intimità. E così è stato. Come fu per la celebre farfallina sul palco dell'Ariston, così Belen torna a incantare e far parlare. L'occasione è stata la festa di compleanno di Alessandro Martorana, celebre sarto torinese, che si è circondato da tantissimi vip per spegnere le 41 candeline all'Hotel Gallia a Milano.

Tra gli invitati i calciatori Claudio Marchisio con la moglie Alessandra Sinopoli, Marco Storari con Veronica Zimbaro, le showgirl Cristina De Pin, Costanza Caracciolo, Maddalena Corvaglia, Martina Colombari seminuda con gonna in pizzo sotto la quale si vedeva la culotte, accompagnata da Billy Costacurta. E poi una scollatissima Barbara d'Urso, una scintillante Elena Barolo, fidanzata di Martorana. E ancora Ana Laura Ribas in formissima con il fidanzato Marco Uzzo, Cecilia Capriotti, Federica Fontana, Alessia Reato. Ma la guest star è stata sicuramente Belen. Che ha lasciato tutti senza fiato.



Per la Rodriguez al braccio di Stefano De Martino un abito dallo spacco inguinale che poco lasciava all'immaginazione. Seno straripante, pancino arrotondato e intimità a vista. I flash sono letteralmente impazziti e hanno inseguito la coppia tra baci appassionati e abbracci con l'obiettivo puntato sulle gambe chilometriche di Belen e sugli slip in mostra.