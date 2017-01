Belen: "Sono triste e provata", intanto però rivede Stefano De Martino

Sono triste e molto provata da quello che sta succedendo, ma mi rialzerò''. Queste le parole di Belen Rodriguez che parla per la prima volta a Chi della separazione dal marito, Stefano De Martino. Domenica scorsa la coppia si è rivista a Milano per far sentire al piccolo Santiago aria di casa. Il riavvicinamento è in corso...

Non c'entrano terze persone (la ballerina Elena D'Amario e Marco Borriello) ma i soliti problemi" secondo quanto racconta Belen, lui si sentirebbe schiacciato da lei e a lei mancherebbe un po' di passione in più. Presto la Rodriguez e De Martino saranno nello stesso studio per il programma di Maria De Filippi "Piccoli giganti". Proprio la conduttrice, regina di "C'e' posta per te", sta cercando di mettere pace nella coppia.



Prima o poi ci sarà un ritorno di fiamma... Che tra Belen Rodriguez e il marito ballerino Stefano De Martino ci fosse un ripensamento in corso lo avevamo già preannunciato , dopo i tanti segnali che li volevano più vicini sui social. Ora, a sorpresa, sull'anulare di entrambi ricompare l'anello. Che tra i due sia già stata fatta pace?



Itanto De Martino ospite al Pitti di Firenze mostra la fede al dito, come documentano anche i video che lo ritraggono nelle puntate giornaliere di Amici dove è tornato a ballare e a sorridere. Sull'anulare sinistro c'è la fede, che invece era scomparsa da quando lui e Belen si erano lasciati con un comunicato dell'avvocato della Rodriguez che annunciava la fine della storia e l'inizio della separazione. Musi lunghi e sguardi tristi hanno lasciato il posto a sorrisi e volti distesi, segno che la situazione va via via migliorando.



E dopo i segnali social d'intesa tra i due ex , anche Belen torna a mettere l'anello al dito. Rientrata dalla vacanza paradisiaca – si era rifugiata a Mauritius con la madre Veronica e il figlio Santiago per sfuggire alle malelingue e ai pettegolezzi – la Rodriguez appare decisamente più rilassata e serena e sulla mano rispunta la fede.



I follower sperano in una rapida riconciliazione e allora non resta che attendere che tra i due oltre agli anelli rispunti pure l'amore...