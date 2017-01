Belen: sono fragile, la gente non mi capisce

"Ho sempre sognato di venire in Europa e in Italia in particolare. Non sapevo cosa avrei potuto fare, ma sapevo che mi piaceva questo mondo, mi è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione. Mi è sempre piaciuto intrattenere il pubblico, farli sentire felici per un attimo – spiega la showgirl che non parla della vita privata con Stefano De Martino (con cui pare si sia riappacificata).



"Io sono molto legata alla famiglia e penso che sia davvero importante condividere con loro i momenti importanti. Se non sto con loro per un po' di ore ogni settimana non servo a nulla. I soldi? Contano tanto nella mia vita. Grazie a quelli sono riuscita a realizzare tutti i sogni che avevo. Ho reso felice me stessa e tanti altri esponenti della mia famiglia" confessa sincera.



Parla commossa del suo bambino, Santiago (ha sempre desiderato diventare mamma) e parla del suo rapporto con i social e del fatto che non si fa scalfire dalle critiche: "Ne leggo di tutti i colori. In tutti questi anni sono riuscita a crearmi una corazza, come facciamo tutti, in realtà. Le cattive lingue sono ovunque..." E i buoni propositivi per il futuro: "Sto cercando di nuovo di separare persona e personaggio per ritrovare equilibrio”.