Belen single, notte di fuoco con le amiche

08:23 - “Pronto? Tutto bene? Noi sì” cinguetta Belen mostrando foto che la ritraggono sexy e affascinante con le amiche. Dei gossip che la riguardano e della crisi con il marito Stefano De Martino non parla via social, anzi sul suo profilo Instagram appare sorridente e distesa in compagnia delle amiche. E mentre su Novella spuntano le foto di una serata brava tra donne, ci si arrovella a immaginare un ritorno di fiamma con Marco Borriello...

Stefano De Martino non dorme più sotto lo stesso tetto con la Rodriguez. Stanno affrontando un periodo di crisi, ma la bella argentina non ha perso il sorriso e il sex appeal. Anzi. Eccola nelle foto pubblicate dal settimanale Novella 2000 mentre esce da un locale milanese dopo una lunga serata tra amiche. Con lei in versione “ballerina di Siviglia” in tacco a spillo, minidress nero e gambe in bella vista, le amiche Anna Tatangelo, Simona Miele, Claudia Galanti, Patrizia Griffini e perfino mamma Veronica. Si scattano foto, si divertono e tirano le 3 e 20 prima di salire sul furgone che le riporterà a casa.



Nessun uomo alla festa di “Belen & friends”, eppure c'è chi sospetta un ritorno di fiamma con Marco Borriello. Belen e Borriello sono stati pizzicati dal settimanale Chi nello stesso ristorante, otto anni dopo il loro addio. Per una curiosa coincidenza si torna a parlare di Borriello proprio nella settimana in cui si chiude l'Isola dei famosi che ha visto protagonista la sorella di Belen, Cecilia. Proprio quell'Isola che fece da trampolino di lancio per la bella argentina ma che fu alla base della separazione con Borriello, dopo le voci di baci rubati tra lei e Rossano Rubicondi durante il programma. Ora chissà...





LE NOTTI DI PASSIONE IN HOTEL TRA BELEN E E STEFANO