Belen si sfoga sui social: "Nessuna storia d'amore, mi sto solo divertendo"

Secondo diversi giornali, la showgirl argentina - che si trova in vacanza a Ibiza - sarebbe stata sorpresa in barca insieme a Iannone e, a dimostrare la presunta love story tra i due, ci sarebbero anche alcune fotografie dalle quali si coglierebbe una certa complicità. Belen, però, non ci sta e così ha deciso di smentire pubblicamente il flirt: "Sono stanca - scrive - di dover stare attenta con chi parlo, con chi prendo un caffè, con chi salgo in macchina che subito ci devono marciare con diffamazioni senza limiti, e nonostante tutto questo cerco di comportarmi naturalmente, per non essere schiava di queste stronzate, e perché non ho mai fatto strategie d'immagine per apparire casa e chiesa, si potrebbe fare ma a me non interessa".



A Belen, inoltre, un noto settimanale ha attribuito alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale e, addirittura una presunta classifica - da lei stilata - sugli ex più attraenti, in cima alla quale ci sarebbe Marco Borriello, anche lui in vacanza alle Baleari. "Non ho rilasciato nessuna dichiarazione - commenta ancora su Instagram la showgirl - e la classifica dei belli ho smesso di farla circa 15 anni fa". "Mi prendo il tempo di chiarire queste cose - conclude - anche se avrei voluto stare in silenzio, ma se non mi difendo io non mi difende nessuno".