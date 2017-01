Belen si scatena in lingerie, tra pose ammiccanti e gesti... trasgressivi

09:15 - Così trasgressiva non la si vedeva da tempo. Belen Rodriguez posa in lingerie per una campagna di intimo e si lascia andare a pose provocanti, balletti audaci e gesti non proprio da signora. In slip e reggiseno, si muove sinuosa e affascinante mostrando le sue curve perfette e il suo infinito sex appeal. Poco prima aveva ricevuto il Tapiro da Valerio Staffelli, a cui ha risposto postando un video sensualissimo.

L'inviato di Striscia la Notizia le ha consegnato il Tapiro per l'arrivo nello showbiz di Marianne Rodriguez, sua copia non solo nel cognome. Belen si è vendicata postando una serie di video super hot in cui chiarisce a modo suo che l'originale Belen è proprio difficile da imitare.



Nel backstage di Jadea si muove conturbante mostra la sua pelle nuda e ammicca all'obiettivo. Si vede la lingerie sexy, ma si vede soprattutto una sex bomb che non indugia davanti alla telecamera e semina fascino. Stesa tra le lenzuola bianche o appoggiata alla parete della camera, Belen si struscia, si tocca, si contorce in una serie di frame da togliere il fiato.